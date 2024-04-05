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Сегодня, 17:33

Колосков: «Не рожает земля русская талантливых игроков»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин являются звездами европейского футбола.

«Проблема молодого поколения российских футболистов заключается в двух факторах. Первый и объективный — это талант. Ну не рожает земля русская талантливых футболистов. Матушка-природа нас подкачала. Уехали только Головин и Миранчук, первый не звезда европейского футбола, а второй уж тем более. Второе — система подготовки футболистов. Раньше была качественная подготовка. Сейчас тоже много разных методик и школ, но никто ничего не делает. Раньше тренеры любили свою работу, это был не столько способ заработка, сколько образ самой жизни. А сейчас разве такое есть? И в помине нет!» — цитирует Колоскова Sport24.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина 29 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 11 результативными передачами.

Головин стал игроком «Монако» в 2018 году. В этом сезоне 27-летний хавбек провел 26 матчей за монегасков, забив 6 мячей и сделав 6 голевых передач.

Источник: Sport24
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Вячеслав Колосков
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