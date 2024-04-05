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Сегодня, 17:49

Защитник «Балтики» Андраде заявил, что не жалеет о переезде в Россию

Алина Савинова
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Колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде рассказал о том, как принимал решение о переходе в команду из России.

«У меня была возможность пообщаться с людьми перед приездом сюда. Много моих соотечественников играют здесь: Матео Кассьерра, Вильмар Барриос, Хорхе Карраскаль и ребята из «Краснодара». Конкретно пообщаться удалось с Матео. Он сказал, что все очень комфортно, все довольны. Это одна из причин, почему я выбрал этот чемпионат. Не жалею о своем решении. Я счастлив и доволен всем», — цитирует Андраде Metaratings.ru.

Андраде перешел в «Балтику» из «Америки» в январе 2024 года. За калининградскую команду 24-летний футболист провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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