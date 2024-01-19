Колыванов прокомментировал ситуацию с переходом Кругового в ЦСКА

Футбольный эксперт Игорь Колыванов отреагировал на ситуацию вокруг защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Очень сложно оценить всю эту ситуацию, честно. Мы же не знаем все это изнутри. Круговой не стал продлевать контракт с «Зенитом». Решение руководства или тренерского штаба можно понять, Круговой уже не поможет команде в следующем сезоне. Поэтому нет смысла для них наигрывать его. Просто нужно было раньше все это обговорить. Было много разговоров вокруг Данила: останется он или уйдет», — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».