Марадишвили рассказал, как вместе с Тикнизяном научил Изидора ругаться матом: «Это просто юмор»

Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто научил нападающего «Зенита» Вильсона Изидора ругаться матом.

— Лучше всех легионеров «Локо» мат освоил Изидор. Ваша работа?

— Да! Но и Вильсон нас с Тики многому научил, мы теперь на французском можем. Но это просто юмор, ради смеха. Хотя Изидор как-то жестко начал материться на русском в соцсетях! Недавно опять пришел в комментарии, теперь к Коваленко.

— Изидор как-то звал тебя в Париж. Получилось доехать?

— Как раз в последнюю мою поездку я должен был увидеться с другом во Франции. Там же планировали встретиться и с Изидором. Не срослось, к сожалению. В будущем, уверен, если буду во Франции, сразу напишу Вильсону. Кстати, недавно в Дубае видел Керка!

— Ого!

— Мы стояли в магазине с другом, он показывает на парня и говорит: «Смотри, круто одевается». Думаю: какое-то лицо знакомое, где-то точно видел его... Потом понял: «А, точно, это же Керк!» Подхожу к нему, его первые слова: «О нет!» Два года не виделись, посмеялись с ним, пообщались: что и как.

Марадишвили выступает за «Локомотив» с сентября 2021 года. В декабре 2023-го полузащитник перешел в «Пари НН» на правах аренды.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол.

В сентябре 2023 года «Зенит» арендовал 23-летнего Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.