Гендиректор «Пари НН»: «Я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что любит принимать участие во всех делах нижегородского клуба.

«Пока удовлетворения от того, что мы делаем, нет. Возможно, это патологическое чувство. Я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы. Поначалу в клубе коллег удивляло, зачем я лезу в маркетинг или продажи магазина. А как не вмешиваться? Кто вам еще даст обратную связь? Захожу в магазин и вижу висящую мятую майку. Кому это понравится? И так во всем. Когда захожу в раздевалку, словно компьютерный томограф, сканирую ребят вне зависимости от итога и понимаю: жизнь бьет ключом здесь и сейчас. Они всегда молодцы, потому что наши и родные», — приводит слова Мелика-Гусейнова RT.

«Пари НН» после 18 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка.