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Сегодня, 19:39

Колыванов: «У «Динамо» великое будущее. Самое лучшее только впереди!»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поздравил московский клуб со столетием.

«Каждое поколение внесло лепту в развитие клуба. Под динамовским флагом выступали выдающиеся люди, которые становились чемпионами Европы и олимпийскими чемпионами. Мы все гордимся, что были в этом клубе и хотим, чтобы он развивался, а молодые мальчишки и девчонки прославляли наши цвета. Самое лучшее только впереди! У «Динамо» великое будущее. Это великий клуб, великая команда», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Сегодня московскому клубу исполнилось сто лет.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005090808_kolyivanov_u_dinamo_velikoe_buduschee
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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