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Сегодня, 19:26

Боков: «В следующем году соперничество в РПЛ будет намного жестче, чем в этом сезоне»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Максим Боков считает, что в следующем году у команды из Санкт-Петербурга будет хорошая конкуренция за победу в РПЛ.

«Если у них есть хорошая ротация... Опять же, у «Зенита» есть много молодых игроков, которых они частенько сейчас подпускают к играм в чемпионате. Опять же, надо готовиться именно к сопернику, не расслабляться. В следующем году соперничество будет намного жестче, чем в этом сезоне», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бокова.

«Зенит» становился чемпионом России четыре сезона подряд. В текущем сезоне петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005090611_bokov_v_sleduyuschem_godu_sopernichestvo_v_rpl_budet_namnogo_jestche_chem_v_etom
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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