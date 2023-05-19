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Сегодня, 12:14

Коновалов: «У ЦСКА сейчас побольше уверенности, чем у «Спартака», и в этом единственный плюс армейцев»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов поделился мыслями о предстоящем дерби красно-белых с ЦСКА.

«Будет большая эмоциональная составляющая. Я бы не сказал, что ЦСКА — однозначный фаворит в этой встрече. Шансы равны. Да, армейцы находятся в более позитивном настроении, чем «Спартак», и уверенности у гостей побольше, но настрой на такую игру будет не совсем обычный. Настроение команд, которое предшествует этому дерби, не будет особо влиять на результат. Понятно, что ЦСКА сейчас более уверен в себе, чем «Спартак», и в этом единственный плюс армейцев», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коновалова.

Матч в рамках 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром на игру назначен Сергей Карасев.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005128158_konovalov_cska_seychas_bolee_uveren_v_sebe_chem_spartak_i_v_etom_edinstvennyiy_plyus_armeycev
Андрей Коновалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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