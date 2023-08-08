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Сегодня, 21:55

Лепехин: «Несправедливо, что Кержаков не попал в список 33 лучших игроков сезона»

Лепехин прокомментировал отсутствие Кержакова в списке 33 лучших футболистов по итогам сезона в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал отсутствие голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова в списке 33 лучших футболистов по итогам сезона в РПЛ.

«Я считаю, что Кержакова нужно было включить, ведь у него было больше всех сухих матчей в прошлом сезоне. Это несправедливо, что он оказался вне такого рейтинга. Впрочем, я скептически отношусь к спискам лучших и худших — номинантов выбирают люди, а у них могут быть свои вкусы. Статистика — вот на что стоит основываться, если хотите выбрать лучших игроков», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 36-летний вратарь провел за «Зенит» 27 матчей, пропустил 14 мячей и 17 матчей отстоял на ноль.

Пресс-служба РФС представила обновленную версию списка 33 лучших игроков по итогам прошедшего сезона. Лучшими вратарями были названы: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-nespravedlivo-chto-kerzhakov-ne-popal-v-spisok-33-h-luchshih-igrokov-sezona/
Константин Лепехин
Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
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ФК Зенит
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