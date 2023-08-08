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Сегодня, 21:35

Кавазашвили считает неэтичным отсутствие Кержакова в списоке 33 лучших футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отсутствие голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в списке 33 лучших футболистов по итогам сезона в РПЛ.

«Совершенно неэтично было не включить Кержакова! Специалисты должны знать: если в классной команде вратарь редко играет с мячом, потому что его команда постоянно атакует, то это не значит, что этот вратарь команде не нужен и что он плохого качества. Это значит лишь одно: защитники доверяют вратарю и играют раскрепощенно, это говорит о твердости вратарской линии. Кержакова были обязаны включить в этот список. Может быть, не первым номером, а вторым или третьим, но включить должны были. У Кержакова 12 сухих матчей в прошлом сезоне? Я бы не сказал, что только это является главным показателем для отбора лучших вратарей. Берется целый ряд компонентов — реакция, движение и так далее... Кержаков уже очень давно играет за «Зенит», на мою память там поменяли уже 10 голкиперов, а он продолжает стоять на воротах», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Пресс-служба РФС представила обновленную версию списка 33 лучших игроков по итогам прошедшего сезона. Лучшими вратарями были названы: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-nee-tichno-by-lo-ne-vklyuchit-kerzhakova-v-spisok-33-luchshih-futbolistov/
Анзор Кавазашвили
Михаил Кержаков
Футбол
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