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Сегодня, 16:11

Корнаухов: «Если Гайч нужен ЦСКА для ротации и конкуренции, то он останется в клубе»

Мария Гусева
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о возможном переходе нападающего армейцев Адольфо Гайча в «Верону».

— Не знаю, в какой форме сейчас Гайч, — цитирует «РБ Спорт» Корнаухова. — Если он нужен ЦСКА для ротации и конкуренции, то он останется в клубе.

— Как бы вы оценили игру Гайча за ЦСКА?

— Сейчас есть футболисты, которые выигрывают у него конкуренцию. Он пока только выходит на замену и то не всегда. Вопросы больше к Гайчу, почему он не выигрывает конкуренцию у других футболистов армейцев. Значит Чалов и Заболотный более предпочтительны для тренерского штаба, нежели Гайч.

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Адольфо Гайч
Олег Корнаухов
Футбол
РПЛ
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
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