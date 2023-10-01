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Сегодня, 16:07

Корнеев считает «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился впечатлениями от матча «Оренбург» — «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ (3:1).

«Зенит» точно не наиграл на 1:3. У команды была достаточно хорошая игра, просто реализация хворала. Были моменты, которые не присуще обороне петербуржцев. Так складывается ситуация на данный момент. Такой результат с «Оренбургом» — следствие очень плохой реализации. «Зенит» владеет мячом, бьет по воротам, создает моменты. Просто не залетает», — приводит «РБ Спорт» слова Корнеева.

Также он предположил, будет ли в текущем сезоне РПЛ борьба за чемпионство.

«Конечно, будет. Такой период проживает «Зенит». Нельзя сказать, что у них кризис. Петербуржцы играют, создают. Все равно «Зенит» — один из главных фаворитов. Понятно, что им надо вернуться после таких результатов. По качеству это одна из сильнейших команд премьер-лиги», — добавил специалист.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», в активе которого 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов» с 18 очками. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-korneev-budet-bor-ba-za-chempionstvo-no-zenit-vse-ravno-v-nej-favorit/
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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