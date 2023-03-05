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Сегодня, 13:27

Корниленко считает, что Писарский входит в топ-3 лучших форвардов страны

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, почему в РПЛ становился все больше иностранцев.

«Не сказал бы, что их больше, чем раньше. Просто уровень немного другой — если брать первую пятерку, уровень лет 6-7 назад был выше, чем сейчас. Иностранцев не стало больше, просто качество стало немножко ниже. А так у нас есть прекрасный пример «Ростова», который играет только россиянами», — приводит «РБ Спорт» слова Корниленко.

Также он заявил, что, по его мнению, нападающий клуба Владимир Писарский входит в топ-3 лучших форвардов России.

«Да, входит. Моя тройка — Соболев, Писарский, Тюкавин», — добавил спортивный директор.

Писарский перешел в самарский клуб в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах РПЛ.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kornilenko-pisarskij-vhodit-v-top-3-forvardov-strany/
Сергей Корниленко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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