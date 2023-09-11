Короман уверен, что РПЛ будет становиться все качественнее

Футбольный агент Огнен Короман высказался об уровне российского чемпионата.

«Сейчас, конечно, ваша лига стала слабее, чем раньше. Многие футболисты уехали, отказались играть в России, но качество местного футбола еще осталось. Тем более в вашей стране много новых стадионов и хороших полей, поэтому, уверен, РПЛ, несмотря ни на что, будет становиться все качественнее. Рад, что в России играет много сербов: Зделар, Гайич, Эракович и Бабич. Это отличные футболисты, которые в РПЛ выйдут на новый уровень и будут играть еще лучше», — приводит слова Коромана Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.