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РПЛ

Сегодня, 10:39

Короман уверен, что РПЛ будет становиться все качественнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Огнен Короман высказался об уровне российского чемпионата.

«Сейчас, конечно, ваша лига стала слабее, чем раньше. Многие футболисты уехали, отказались играть в России, но качество местного футбола еще осталось. Тем более в вашей стране много новых стадионов и хороших полей, поэтому, уверен, РПЛ, несмотря ни на что, будет становиться все качественнее. Рад, что в России играет много сербов: Зделар, Гайич, Эракович и Бабич. Это отличные футболисты, которые в РПЛ выйдут на новый уровень и будут играть еще лучше», — приводит слова Коромана Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.

Источник: https://sport24.ru/football/news-576888-koroman-uveren-rpl-nesmotrya-ni-na-chto-budet-stanovitsya-vse-kachestvenneye
Огнен Короман
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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