Мостовой назвал конкурентов «Зенита» в нынешнем сезоне

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением об участниках чемпионской гонки РПЛ в этом сезоне.

«Кто создаст главную конкуренцию «Зениту»? «Краснодар» в конце того сезона с Иличем начал прибавлять. Он уже показывал хорошую игру. Напомню, что в финале Кубка он играл с ЦСКА и, кстати, переигрывал соперника. Он превосходил армейцев. Я назову пять конкурентов «Зенита» в этом сезоне: «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». «Спартак» я ни в коем случае не списываю со счетов. Я просто не пойму, если «Спартак» с таким составом не составит конкуренцию такому «Зениту», «Зениту», который трясет пока что», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

После семи туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очокв. На втором месте — «Динамо» (14 очков). Замыкают тройку «Крылья Советов» (14 очков). «Зенит» — четвертый (14 очков).