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Сегодня, 10:28

Мостовой назвал конкурентов «Зенита» в нынешнем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением об участниках чемпионской гонки РПЛ в этом сезоне.

«Кто создаст главную конкуренцию «Зениту»? «Краснодар» в конце того сезона с Иличем начал прибавлять. Он уже показывал хорошую игру. Напомню, что в финале Кубка он играл с ЦСКА и, кстати, переигрывал соперника. Он превосходил армейцев. Я назову пять конкурентов «Зенита» в этом сезоне: «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив». «Спартак» я ни в коем случае не списываю со счетов. Я просто не пойму, если «Спартак» с таким составом не составит конкуренцию такому «Зениту», «Зениту», который трясет пока что», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

После семи туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очокв. На втором месте — «Динамо» (14 очков). Замыкают тройку «Крылья Советов» (14 очков). «Зенит» — четвертый (14 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005329275_aleksandr_mostovoy_ya_nazovu_pyat_konkurentov_zenita_v_etom_sezone
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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