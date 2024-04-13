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Сегодня, 19:00

«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Матео Кассьерра («Зенит») и Хуниор Алонсо («Краснодар»).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в игре на 16-й минуте открыл защитник «быков» Лукас Оласа. В начале второго тайма нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счет. Затем полузащитник «Зенита» Артур, который вышел на поле после перерыва, вывел питерский клуб вперед.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена на 90-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Зенит
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
32
196
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