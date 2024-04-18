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Сегодня, 15:10

Нападающий «Сочи» Кордова рассказал, как достичь такой же посещаемости стадиона, как у «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Серхио Кордова в разговоре с «СЭ» высказался о малом количестве болельщиков клуба на матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Что вы думаете о присутствии болельщиков на матче со «Спартаком»? Было много людей, которые болели за красно-белых, и не так много тех, кто болел за «Сочи».

— Ну, это нормально, у них много болельщиков по всей России. Я думаю, что в будущем мы тоже должны начать создавать свою идентичность, чтобы можно было заполнять стадион так же, как «Спартак». Для футболистов поддержка очень важна.

«Сочи» с 18 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда сыграет против «Урала». Матч пройдет 21 апреля.

РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Серхио Кордова
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