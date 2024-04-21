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Судейство

Сегодня, 12:35

ЭСК: судья Иванов правильно не назначил пенальти в эпизоде с участием Кержакова в игре «Краснодар» — «Зенит»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭКС) поддержала решение судьи Сергея Иванова не назначать пенальти в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (2:1).

На 90+7-й минуте встречи вратарь питерцев Михаил Кержаков в штрафной вступил в единоборство с игроком «быков» Игнасио Алонсо.

«По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», — сказано в сообщении на сайте РФС.

 

Михаил Кержаков
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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