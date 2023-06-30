Крыховяк о расторжении контракта с «Краснодаром»: «Я не хотел туда возвращаться»

Полузащитник Гжегож Крыховяк рассказал о расторжении контракта с «Краснодаром».

«После того, как появилась информация о том, что есть возможность разорвать контракт, решение было ясным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить клубу об уходе. Моя позиция с самого начала была твердой, поэтому не было смысла продолжать и искать другой вариант с арендой. Сейчас я закончил этот этап и могу двигаться дальше», — приводит слова Крыховяка meczyki.pl.

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в августе 2021 года. В марте 2022 года 32-летний футболист приостановил контракт с российским клубом и завершил сезон в греческом АЕК. На следующий сезон хавбек был арендован «Аль-Шабабом».