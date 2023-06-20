«Крылья Советов» будут готовиться к сезону-2023/24 в Самаре

«Крылья Советов» в Самаре на этой неделе приступят к подготовке к новому сезону.

Пресс-служба команды сообщила, что в пятницу футболисты соберутся в Москве и пройдут медицинское обследование в клинике спортивной медицины в «Лужниках».

«Готовиться к сезону самарцы будут на клубной базе в Самаре, первое занятие пройдет 24 июня», — говорится в сообщении.

В рамках сбора команда проведет несколько контрольных матчей. Первую встречу «Крылья Советов» сыграют 1 июля с саратовским «Соколом».