«Крылья Советов» будут готовиться к сезону-2023/24 в Самаре

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«Крылья Советов» в Самаре на этой неделе приступят к подготовке к новому сезону.
Пресс-служба команды сообщила, что в пятницу футболисты соберутся в Москве и пройдут медицинское обследование в клинике спортивной медицины в «Лужниках».
«Готовиться к сезону самарцы будут на клубной базе в Самаре, первое занятие пройдет 24 июня», — говорится в сообщении.
В рамках сбора команда проведет несколько контрольных матчей. Первую встречу «Крылья Советов» сыграют 1 июля с саратовским «Соколом».