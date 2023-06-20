Агент Конате не исключил вероятность трансфера нападающего в «Локомотив»

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк прокомментировал возможный переход форварда в «Локомотив».

«Все потихоньку говорят, но пока он не переходит в «Локомотив». Есть ли вероятность, что этот трансфер состоится? А почему нет?» — сказал Селюк корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Конате входит в шорт-лист «Локомотива».

Конате перешел в «Ахмат» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 он провел за грозненскую команду 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу.