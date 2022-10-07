Лахтер: «В «Волге» Сапогов не позволил сдать матч»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем клиенте — экс-форварде нижегородской «Волги» Алексее Сапогове.

— Вы сотрудничали с Алексеем Сапоговым. Это человек с диагнозом? Или просто странный?

— Про диагноз говорить не буду. Но Леха — парень своеобразный. Мне искренне жаль, что российский футбол потерял такую неординарную личность. Человек со своим мнением. Четко излагающий мысли. Он был вне волны. А возможно, и вне времени.

— Как в нижегородской «Волге» Сапогов дрался с целой раздевалкой — чтобы не сдавали матч?

— «Волга» вылетала. Игроки месяцев пять сидели без зарплаты. Убить большим кушем команду, которая забыла, как выглядят деньги, очень легко. Накануне матча людям занесли. А Сапогов — это точно не про поддавки. Да, он на винтах, но не из тех, кто за бабки готов потерять имя и совесть. Ни в каких *** околофутбольных историях не замешан. Вот и в Нижнем деньги взять не позволил.

— Сапогов не похож на супермена, способного навалять всей команде.

— Когда говорят «дрался с раздевалкой», это не значит, что против него стояло 20 человек, а он был бронзовым бойцом из Шаолиня и всех завалил. Но помахались. Сапог — парень уличный, бесстрашный, здоровый кабан. Кто-то после первого же удара сдулся. Молодые вообще моментально отвалились.

— А потом в «Анжи» Сапогов огреб от Асильдарова, тот ему челюсть сломал.

— У них был давний закус — как раз с «Волги». Случилось всё на сборе в Анталии. Я жил в том же отеле, что и «Анжи» — только позже заехал, когда Сапогов был уже в больнице. От нескольких человек слышал, что Асильдаров подлянку кинул, напал сзади, Леха не ожидал удара. Если бы по-честному рубились, еще неизвестно кто бы огреб.

— Почему Сапогов резко скис и в 27 закончил карьеру?

— Ему нужно было сконцентрироваться на футболе, а Леху не туда понесло. Когда началась его беготня по телеканалам, десятки интервью, я уже понимал, к чему все идет. Говорил: «Ты не обладаешь таким запасом сил и энергии, чтобы везде шлендрать — и при этом оставаться футболистом. Тебя просто не хватит». К сожалению, достучаться до Сапогова не смог. А потом у него начались духовные искания...

Не знаю, доехал бы он в итоге до «Ювентуса», о котором мечтал. Но если бы выдал еще один приличный сезон, наверняка оказался бы в каком-нибудь российском топ-клубе. Он же в полумертвой «Волге» забивал и «Зениту», и ЦСКА, и «Спартаку». Стал лучшим бомбардиром клуба. Появился как черт из табакерки — и так же быстро исчез.