2 апреля, 23:30
Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об уходе Андрея Талалаева из клуба.
«Естественно, у нового тренера другие требования. Это и другой менталитет. Много позитивных моментов.
Почему у Талалаева не получилось? Я не могу говорить. Попрощался ли Талалаев с командой? Да. Была встреча, команда готовилась к тренировке, он попрощался с нами. Он сказал много хороших слов. Все было адекватно", — цитирует Лебеденко «РБ Спорт».
22 марта «Торпедо» объявило о расторжении контракта с Талалаевым. Новым главным тренером черно-белых стал испанец Жозеп Клотет.