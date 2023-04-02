Карпин — об обвинениях в увольнении агронома: «Я Валера всемогущий? Это смешно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на обвинения в увольнении агронома «Ростов Арены» и «Олимпа-2» Альберта Ченибалаяна.

54-летний специалист раскритиковал состояние газона на домашнем стадионе «Ростова» после игры с «Уралом» (1:1) в феврале. Позже стало известно, что клуб уволил Ченибалаяна и начал поиск нового агронома.

«Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», — цитирует Карпина «РБ Спорт».