Лео Гогличидзе рассказал о дружбе с хавбеком «Динамо» Фоминым

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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о дружбе с хавбеком «Динамо» Даниилом Фоминым. Он расскахал, что игрок было-голубых его лучший друг и крестный его дочери.
— Как и почему сошлись с Фоминым?
— Начинали с самых низов и играли вместе за 1997 с ним и Димой Воробьевым, который сейчас в «Оренбурге». Даня уходил в Первую лигу в «Олимпиец» — я за ним. После Нижнего пути нас развели, но общение не прекращали.
Надо в сборную воссоедениться. У каждого футболиста есть цель попасть в сборную — это большой уровень. Неважно, официальные матчи или нет, с какими соперниками — никто ведь не мог представить, что России это предстоит. Важно просто представлять свою страну, — цитирует Гогличидзе Sport24.
Фомин с 2020 года играет за «Динамо». В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах РПЛ. Гогличидзе отметился 1 голевой передачей в 14 матчах за «Урал» в этом розыгрыше.