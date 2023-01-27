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Сегодня, 10:32

Лео Гогличидзе рассказал о дружбе с хавбеком «Динамо» Фоминым

Виктория Кравченко
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о дружбе с хавбеком «Динамо» Даниилом Фоминым. Он расскахал, что игрок было-голубых его лучший друг и крестный его дочери.

— Как и почему сошлись с Фоминым?

— Начинали с самых низов и играли вместе за 1997 с ним и Димой Воробьевым, который сейчас в «Оренбурге». Даня уходил в Первую лигу в «Олимпиец» — я за ним. После Нижнего пути нас развели, но общение не прекращали.

Надо в сборную воссоедениться. У каждого футболиста есть цель попасть в сборную — это большой уровень. Неважно, официальные матчи или нет, с какими соперниками — никто ведь не мог представить, что России это предстоит. Важно просто представлять свою страну, — цитирует Гогличидзе Sport24.

Фомин с 2020 года играет за «Динамо». В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах РПЛ. Гогличидзе отметился 1 голевой передачей в 14 матчах за «Урал» в этом розыгрыше.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-27-goglichidze-iz-urala-o-sbornoy-rossii-mne-nado-vossoyedinitsya-tam-s-fominym-vazhno-predstavlyat-svoyu-stranu
Даниил Фомин
Лео Гогличидзе
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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