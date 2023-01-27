Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Глушаков рассказал, как Каррера делился с помощниками премиальными за чемпионство от Федуна

Игорь Рабинер
Обозреватель
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал подробности того, как экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера делился с помощниками премиальными за чемпионство от тогдашнего председателя совета директоров клуба Леонида Федуна.

«Лично присутствовал при одной некрасивой истории, — сказал Глушаков. — Все знали, что Федун заплатил Каррере миллион евро бонуса после чемпионства. А мы с Боккетти отдельно проговаривали эту тему с Массимо после той самой игры с «Тереком», когда весь стадион на поле выскочил. И если за распределение премиального миллиона на игроков отвечали мы, то с главным тренером договорились: «Штаб на вас».

А потом месяц шел за месяцем — и с помощниками он не рассчитывался. Информация в итоге выплыла в прессе. Через три месяца Каррера позвал Пилипчука, Хавьера, Риомми и нас с Боккетти в тренерскую. На столе лежали три конверта, и он кинул их ассистентам как собаке кость. Пилипчук свой конверт вернул, сказал: «Мне не надо, я кайфанул от чемпионства». После чего Каррера начал ему этот конверт натурально запихивать!

Потом Массимо говорил, что у него с Федуном была договоренность: эта премия — лично ему. Но это только они двое могут знать. Факт, что отношения с прежним штабом у него изменились полностью. И ведь на третий сезон Каррера не взял в штаб ни Мальфатти, ни Д'Урбано, не стал их отстаивать. Да, команда их не хотела, но, если главному тренеру помощник по-настоящему нужен, он его отстоит. Здесь же этого не было.

А Пилипчука вообще перестали слушать и довели до того, что он за три тура до конца объявил об уходе из команды и поблагодарил через «СЭ» всех, кроме Карреры. Не знаю, что это было, с Михалычем не обсуждал, но, поскольку раньше видел слезы Хавьера, то это встало у меня в один ряд. При этом Романа оболгали, говоря, что якобы он хотел стать главным тренером «Спартака». Об этом никогда разговора не заходило. И то, что из-за демарша Пилипичука команда плохо закончила сезон, — тоже бред. Обстановка была такая, что по-любому завершилось бы именно так".

Денис Глушаков и&nbsp;Массимо Каррера. «На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
14
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Глушаков рассказал, как на «Спартак» повлиял приход двух итальянских помощников Карреры
Глушаков объяснил изменения Карреры: «Трабукки и Гурцкая подобрали к нему ключи»
«Спартак» — «Ботев»: Зиньковский и Бальде в старте, Дуарте в запасе
Глушаков ответил, пожал ли бы руку Каррере, и пообещал вернуться в «Спартак»
«На третий сбор приехал Федун — Каррера схватил мячи и давай бегать. Нога сразу прошла». Откровения Дениса Глушакова
«Специя» возьмет Шомуродова, Барриос может уйти из «Зенита», Николсон остается в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гогличидзе рассказал, что Гончаренко всегда говорит прямо

Лео Гогличидзе рассказал о дружбе с хавбеком «Динамо» Фоминым