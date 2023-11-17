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Сегодня, 14:53

Личка отметил прогресс Гладышева и Бессмертного в «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил, кто достоин называться лидером команды.

«Очень доволен ситуацией на последнем рубеже: Игорь Лещук и Антон Шунин — большие мастера. Мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим. Меня сегодня спросили, кто из них голкипер номер один. На этот вопрос ответить невозможно: они оба спасали нас, когда занимали место в воротах. Большой шаг вперед сделали Николас Маричал и Роберто Фернандес. Мне также нравится развитие Муми Нгамале и Ярослава Гладышева. Последний забил два гола в последних трех турах. Это придает ментальной уверенности. Отличную работу демонстрирует Станислав Бессмертный. Он приносит много пользы команде», — приводит слова Лички RT.

20-летний Гладышев выступает за «Динамо» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 14 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

19-летний присоединился к «Динамо» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232360-lichka-gladyshev-bessmertnyi-dinamo
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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