Личка подписал контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», в четверг, 22 июня, Марцел Личка подписал трехлетний контракт с «Динамо». 45-летний специалист с 2020 года работал в «Оренбурге».

Также соглашения с бело-голубыми подписали члены тренерского штаба: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время «Динамо» официально объявит о приходе Лички.

В сезоне-2022/23 «Оренбург» под руководством чешского специалиста занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя такие клубы, как «Локомотив» и «Динамо». Также Личка вывел клуб из первой лиги в сезоне-2021/22.