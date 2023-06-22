Рыков займет должность помощника главного тренера «Динамо-2»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал «СЭ» о предстоящей работе в клубе.

«Мы вместе с Павлом Алпатовым возглавим «Динамо-2». Он главный тренер, я помощник. Вернулся в родной клуб. Закончил футбольную карьеру и сразу позвали в «Динамо». Долго не размышлял. Принял предложение. Хотя были и другие договоренности. В родной клуб всегда рад прийти», — сказал Рыков «СЭ»

Сегодня, 22 июня, Рыков объявил о завершении спортивной карьеры.

Всего россиянин провел 305 матчей за свою карьеру, забил 20 голов и отдал семь результативных передач.