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Сегодня, 02:44

Личка: «Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил, что с уважением относится к заместителю генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрею Аршавину.

«Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения. Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей — максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить. Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеется)», — цитирует Sport24 Личку.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 голевых передач в 21 матче во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600822-lichka-u-arshavina-ne-poluchitsya-ukrast-tyukavina-v-zenit-potomu-chto-on-moy
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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