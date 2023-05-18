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18 мая, 11:15

Литвинов рассказал об отличиях Пола Эшуорта от Луки Каттани

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» об отличиях нынешнего и бывшего спортивных директоров красно-белых — Пола Эшуорта и Луки Каттани.

— Лука постоянно контактировал с футболистами, присутствовал почти на всех тренировках. Мне уже казалось, что он как тренер с нами. Пол делает все строго по своей работе. Это не означает, что он с нами не разговаривает. Когда он приезжает, то всегда старается с кем-то пообщаться. Но как личности они совсем разные. Лука очень активный, коммуникабельный, со всеми общался, истории какие-то рассказывал. При этом он всегда держал какую-то грань, понимал, когда дальше заходить нельзя, поэтому тренеры, думаю, хорошо относились к его активности.

— Лично тебе его активность и общительность как-то помогли?

— Да. Он частенько любил поговорить по поводу ментальности, говорил, что нужно верить в себя, продвигаться, несмотря ни на какие трудности. Лука был как психолог, и его слова западали в душу.

Лука Каттани работал спортивным директором «Спартака» с декабря 2021 по июль 2022 года, после чего перешел в «ПСЖ». Пол Эшуорт пришел в московский клуб в сентябре 2022 года.

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Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
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