Кайо: «Возможно, я получу российский паспорт, но это решение зависит не только от меня»

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао высказался о возможном получении российского гражданства.

«Это решение зависит не только от меня, знаете. Но когда придет время и будет подходящий случай, то я рассмотрю такой вариант. Возможно, я получу российский паспорт», — приводит «РБ Спорт» слова Кайо.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его контракт с «быками» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист провел за краснодарскую команду 27 матчей во всех турнирах.