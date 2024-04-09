«Локомотив» примет ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России в субботу, 13 апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23-х туров РПЛ железнодорожники и армейцы набрали одинаковое количество очков — по 36. По дополнительным показателям ЦСКА опережает красно-зеленых и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке чемпионата России.

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