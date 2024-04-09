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Сегодня, 19:30

«Локомотив» — ЦСКА: дата и время начала матча чемпионата России (РПЛ)

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» примет ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России в субботу, 13 апреля. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 23-х туров РПЛ железнодорожники и армейцы набрали одинаковое количество очков — по 36. По дополнительным показателям ЦСКА опережает красно-зеленых и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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