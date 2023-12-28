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Сегодня, 19:48

«Локомотив» назвал имена соперников на зимних сборах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Локомотива» опубликовала список соперников, с которыми команда сыграет на зимних учебно-тренировочных сборах.

Железнодорожники сыграют против «Аль-Ухдуда» из Саудовской Аравии (20 января), «Акрона» (24 января), «Урала» (31 января), «Кайрата» (4 февраля), «Аль-Насра» из ОАЭ (4 февраля), «Торпедо» (8 февраля), «Урарту» (8 февраля) и «Ростова» (24 февраля).

Также команда Михаила Галактионова проведет еще три матча 16 и 20 февраля. Имена соперников будут названы позднее.

«Локомотив» (31 очко) занимает четвертое место в РПЛ после 18 туров.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ФК Акрон
ФК Кайрат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Урарту
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