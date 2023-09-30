«Локомотив» — «Пари НН»: Дзюба и Зе Турбо в старте, Сулейманов и Кухарчук в запасе

Стали известны составы «Локомотива» и «Пари НН» на матч 10-го тура РПЛ. «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов,Морозов, Фассон, Баринов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев. Запасные: Гилерме, Худяков, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели. «Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Зе Турбо. Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Стоцкий, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Эссьен, Мухин, Кухарчук, Кутателадзе, Боселли. Матч пройдет в Москве и начнется в 14:15 мск.