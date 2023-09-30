Сегодня, 13:25
Стали известны составы «Локомотива» и «Пари НН» на матч 10-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов,Морозов, Фассон, Баринов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.
Запасные: Гилерме, Худяков, Кузьмичев, Погостнов, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели.
«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Зе Турбо.
Запасные: Ботнарь, Кукушкин, Стоцкий, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Эссьен, Мухин, Кухарчук, Кутателадзе, Боселли.
Матч пройдет в Москве и начнется в 14:15 мск.