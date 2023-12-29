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Сегодня, 14:49

«Локомотив» продлил контракт с лучшим игроком МФЛ Батраковым до 2027 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» и полузащитник Алексей Батраков продлили контракт до 2027 года, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Талант Батракова не остался незамеченным: Алексей неоднократно привлекался к тренировкам с основной командой, а теперь пришло время для нового вызова. Леша, поздравляем тебя и желаем продолжать прогрессировать! Ты самый настоящий паровоз, все получится!» — говорится в заявлении клуба.

18-летний полузащитник находится в структуре железнодорожников с 2011 года. На счету Батракова 27 голов и 43 голевые передачи в ЮФЛ и МФЛ. Также он стал чемпионом в составе молодежки и в команде ЮФЛ-2, был признан лучшим ассистентом юношеской и юолодежной лиги и игроком сезона в МФЛ.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/17523
ФК Локомотив (Москва)
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