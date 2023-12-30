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Сегодня, 13:25

Ловчев назвал Семака тренером года в России: «Лучший — тот, кто выигрывает»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал «СЭ» лучшего тренера 2023 года в России.

«Все уже написано давно и продумано мэтрами футбола старых лет. В книге моего учителя Николая Петровича Старостина определено, кто лучший тренер — тот, который выигрывает. Наверно, в этом году — Семак. Тут вопросов нет. Сейчас, если смотреть, конечно, в «Краснодаре» очень хорошо работает Ивич», — сказал Ловчев «СЭ».

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с июня 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выигрывала РПЛ.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.

Евгений Ловчев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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