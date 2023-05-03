Мацукатов заявил, что Галицкий старается все время быть внутри команды

Полузащитник «Краснодара» Алекс Мацукатов, который выступает за «Акрон» на правах аренды, поделился впечатлениями о владельцах клубов.

«Клубы однозначно сравнивать можно, потому что они уникальные в своем роде. Павла Морозова я вижу не так часто, как Сергея Николаевича. Подход к клубам у них чуть разный. Сергей Николаевич старается все время быть внутри команды, мы его каждый день видели. Павел Анатольевич же больше делегирует полномочия специалистам, которых нанял. Чем мне запомнился Галицкий? Он всегда очень позитивный, подходил, что-то подсказывал. Конечно, и в туфлях пенальти бил — грозил Матвею Сафонову, что зарплату ему платить не будет, если он не пропустит. И в шахматы играл с нами. Мне удавалось выигрывать, но, понятно, на него ложилась нагрузка одновременно играть на 15-20 досках. По-моему, я четыре раза с ним играл — и два выиграл. Сергей Николаевич очень хорошо играет», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился призером чемпионата России и дважды доходил до 1/8 финала лиги Европы.