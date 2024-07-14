Марио Личка: «Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции»

Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном усилении состава команды.

— Есть ли понимание, кто из вратарей начнет игру с «Факелом» с первых минут?

— Мы пока не знаем. Узнаем за день до игры. Лунев и Лещук — хорошие голкиперы. Марцел будет решать вместе с тренером вратарей.

— Много слухов было вокруг команды, что «Динамо» ищет игроков с российским паспортом: мелькали фамилии Миранчука, Зиньковского, Облякова.

— Этими вопросами занимается клуб. Нам нужно точечное усиление. На данный момент никто из новичков не пришел, кроме Лунева. Надеюсь, скоро трансферы будут. Нам нужно несколько хороших футболистов на разные позиции. У нас много вариантов.

20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.