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Маркао: «У Малкома и Клаудиньо есть футбольные качества, чтобы попасть в сборную Бразилии»

Маркао отреагировал на информацию о том, что Малком и Клаудиньо планируют получить российские паспорта
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Маркао отреагировал на информацию о том, что его соотечественники Малком и Клаудиньо планируют получить российские паспорта.

«Они делают паспорта, потому что понимают, что не попадут в сборную Бразилии? Трудно сказать, будут ли у них шансы на попадание в обойму команды, ведь мы еще окончательно не определились с новым тренером. Но если говорить о футбольных качествах, то Малком и Клаудиньо могут туда попасть, но им для этого нужно показывать очень хороший футбол», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/markao-u-malkoma-i-klaudin-o-est-futbol-ny-e-kachestva-chtoby-popast-v-sbornuyu-brazilii/
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