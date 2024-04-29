Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:12

Якубко о календаре РПЛ: «Опять в декабре все будут плеваться, что играют на морозе»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о календаре РПЛ в сезоне-2024/25.

«Если российские команды не играют в еврокубках, мне непонятно, почему нельзя поставить две игры в неделю. Это вопрос людям, которые занимаются календарем. Если была бы Лига чемпионов, все равно приходилось бы проводить по два матча в неделю. Для меня это нелогично. И опять в декабре все будут плеваться последние 2-3 тура, что играют на морозе, на снегу. И опять будет такой шум, как прошлой зимой. Все же плевались от этого календаря, и снова будет то же самое. Хотя это можно легко исправить, засунув несколько туров на среду», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.

Источник: «РБ Спорт»
Мартин Якубко
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Уилкшир заявил, что поддерживает идею расширения РПЛ

Силкин считает, что «Динамо» не станет чемпионом России в сезоне-2023/24