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Сегодня, 13:31

Масалитин: «Если игроки ЦСКА выйдут концентрированно на матч с «Торпедо», то счет может быть крупным»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о своих ожиданиях от матча 27-го тура РПЛ между армейцами и «Торпедо».

«ЦСКА сейчас нельзя недооценивать своих соперников, им надо сначала давать результат. Если армейцы выигрывают по ходу матча, может быть, нужно выбрать другую тактику: подержать мяч, поиграть в квадрат. «Торпедо» будет тяжело на что-то рассчитывать с их обороной. Но если армейцы недооценят автозаводцев, то они столкнутся с трудностями. Если ЦСКА хотя бы тайм отыграет на своем уровне, то проблем не должно возникнуть. Если красно-синие выйдут концентрированно на матч с «Торпедо», то счет может быть крупным. В первом тайме армейцы могут забить три гола», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Игра между командами пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-v-pervom-taime-cska-mozhet-zabit-tri-myacha-v-vorota-torpedo-250154/
Валерий Масалитин
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