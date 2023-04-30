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Сегодня, 15:46

Масалитин предложил ЦСКА построить спорткомплекс на Алтае

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о том, что руководство московского клуба собирается строить новую базу для клуба.

«Естественно, у каждого клуба должна быть своя база. У ЦСКА как у одной из отечественных топовых команд должны иметься все условия для проведения тренировок. У многих зарубежных клубов на их базах вообще собраны лучшие тренажеры мира. Я вообще говорил, что РФС может построить новую базу в Крыму, чтобы там все отечественные команды проводили сборы. Или же можно сделать тренировочный центр на Алтае — он сильно похож на Австрию и Швейцарию», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Также он ответил на вопрос, есть ли толк возводить спортивный комплекс на Алтае, если туда могут не поехать иностранные клубы.

«А кто знает, что будет через пять лет? Никто не знает. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» летают в США и в Азию на специальные турниры. Почему? Потому что там созданы хорошие условия, дело не в расстоянии. А на Алтае к тому же смогут тренироваться многие отечественные клубы. Тот же «Енисей»», — добавил специалист.

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 48 очков за 25 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005106416_masalitin_mojno_postroit_sportkompleks_na_altae_barselona_je_letaet_na_turniryi_v_ssha
Валерий Масалитин
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