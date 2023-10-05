Масалитин: «На текущем отрезке сезона, именно «Факел» и «Сочи» проявили себя менее ярко»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Факел» и «Сочи» являются главными разочарованиями старта сезона-2023/24 в РПЛ.

«Здесь не надо быть оригинальным — «Сочи» и «Факел». «Сочи» совсем недавно еще второе место занимал, серебряные медали выигрывал, а сейчас вообще безобразие творится. Непонятно что с командой происходит, очень нехорошая ситуация, это чувствуется на поле. А у «Факела» вроде бы и игра была, но почему-то все развалилось и ничего нет. Хотя у нас чемпионат такой — может за два тура все поменяться. Может «Факел» вполне преобразиться, и «Сочи», а вместо них какие-нибудь новые разочарования появятся. Но, на текущем отрезке, именно эти две команды проявили себя менее ярко», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

«Факел» набрал 8 очков в 10 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Сочи» идет последним — 6 очков.