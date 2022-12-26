Масалитин выразил соболезнования близким Дмитриева: «Кроме положительных эмоций от Сережи ничего не исходило»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования на смерть нападающего Сергея Дмитриева, с которым играл за ЦСКА.

«Это трагическая новость. Соболезнования всем близким. Когда играешь вместе, то остаются только положительные эмоции. Дмитриев приехал из Санкт-Петербурга, в то время много было людей оттуда, и Павел Садырин, Вася Иванов, Валера Брошин. Все дружили и общались. Кроме положительных эмоций от Сережи ничего не исходило. Он был всегда на позитиве, всегда придумывал розыгрыши, поднимал команде настроение, всегда что-то расскажет и покажет», — сказал Масалитин «СЭ».

Вместе с ЦСКА Дмитриев завоевал золото чемпионата и Кубка СССР (1991), а также становился серебряным призером чемпионата СССР (1990).