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Масалитин выразил соболезнования близким Дмитриева: «Кроме положительных эмоций от Сережи ничего не исходило»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования на смерть нападающего Сергея Дмитриева, с которым играл за ЦСКА.

«Это трагическая новость. Соболезнования всем близким. Когда играешь вместе, то остаются только положительные эмоции. Дмитриев приехал из Санкт-Петербурга, в то время много было людей оттуда, и Павел Садырин, Вася Иванов, Валера Брошин. Все дружили и общались. Кроме положительных эмоций от Сережи ничего не исходило. Он был всегда на позитиве, всегда придумывал розыгрыши, поднимал команде настроение, всегда что-то расскажет и покажет», — сказал Масалитин «СЭ».

Вместе с ЦСКА Дмитриев завоевал золото чемпионата и Кубка СССР (1991), а также становился серебряным призером чемпионата СССР (1990).

Валерий Масалитин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Дмитриев
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