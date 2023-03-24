Масоэро рассказал, как пользовался услугами психолога и психотерапевта

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал о том, как пользовался услугами психолога и психотерапевта.

«Ходил ли к психотерапевту? Да, и в Аргентине, и в Болгарии. Считаю, в каждом клубе или около него должен быть психолог. У «Локомотива» есть, но к нему ходили нечасто, да и у меня уже был свой. С какими вопросами обращался? С теми, которые ни с кем больше не обсуждал. Таких много, поверь. Ни с отцом, ни с друзьями, даже за пивом. Та самая мужская ментальность: все такие сильные, а проблемы внутри решить не могут. Моя психотерапевт серьезно на меня повлияла, подтолкнула к переменам. На данный момент терапии нет», — приводит слова Масоэро Sport24.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.