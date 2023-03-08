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Сегодня, 11:40

Медведева готова научить Нгамале прыжку в два оборота: «Если «Динамо» разрешит, уже сейчас бы занялась»

Микеле Антонов
Корреспондент
Николя Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова полузащитника «Динамо» Николя Нгамале о желании выполнить прыжок в два оборота на коньках в конце карьеры.

«Я бы хотела помочь ему с этим прыжком! Если «Динамо» разрешит, то уже сейчас бы занялась этим вопросом. Это же так круто, если футболист на такое способен. Единственное, пусть тогда меня научит, как правильно бить в ворота», — сказала Медведева «СЭ».

Ранее камерунский нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в интервью «СЭ» пообещал выполнить прыжок в два оборота на коньках, когда завершит карьеру.

Муми Нгамале. «Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании

Фигурное катание
Футбол
Евгения Медведева
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