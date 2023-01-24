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Сегодня, 16:10

Медведева рассказала, с кем у нее ассоциируется российский футбол

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Евгения Медведева на матче «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала, с кем у нее ассоциируется российский футбол. С недавних пор фигуристка является болельщицей московского «Динамо» и регулярно посещает матчи клуба.

— С кем российский футбол ассоциируется у вас?

— Назову Льва Яшина. Нельзя забывать великого игрока. Мой агент в свое время снимал документальный фильм про Льва Яшина для Первого канала, много общался с его женой Валентиной Тимофеевной Яшиной, которая недавно ушла от нас. Он очень проникся историей их любви и много чего рассказывал про Льва Ивановича.

Евгения Медведева. «Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной

Лев Яшин
Футбол
Евгения Медведева
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