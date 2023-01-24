Медведева рассказала, с кем у нее ассоциируется российский футбол

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в интервью «СЭ» рассказала, с кем у нее ассоциируется российский футбол. С недавних пор фигуристка является болельщицей московского «Динамо» и регулярно посещает матчи клуба.

— С кем российский футбол ассоциируется у вас?

— Назову Льва Яшина. Нельзя забывать великого игрока. Мой агент в свое время снимал документальный фильм про Льва Яшина для Первого канала, много общался с его женой Валентиной Тимофеевной Яшиной, которая недавно ушла от нас. Он очень проникся историей их любви и много чего рассказывал про Льва Ивановича.