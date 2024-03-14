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14 марта, 00:02

Metaratings: Промес отказался уезжать из ОАЭ, несмотря на требование «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес отказался покидать ОАЭ по требованию клуба, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-белых настаивало, чтобы 32-летний голландец покинул страну до суда, но он отказался уезжать.

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Источник: Metaratings
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