0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:38

Мейра уверен, что «Зенит» вернет имидж России в еврокубках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о том, какой клуб является самым популярным в России.

«Каждый фанат, поддерживающий тот или иной клуб в России, скажет, что «Динамо», «Спартак», «Зенит», ЦСКА лучше всех. И я не исключение. В моем случае «Зенит» самый лучший. Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом. «Зенит» последние несколько лет является сильнейшим клубом страны, он представляет Россию на европейских турнирах. Я думаю, это понимают большинство людей. И, конечно, у «Зенита» самое большое сообщество болельщиков. В период моей профессиональной карьеры «Зенит» стремился показать свою силу в Лиге чемпионов. Я уверен, что «Зенит» продолжит доминировать в Российской премьер-лиге и, как только появится возможность выступить на международных турнирах, команда вернет имидж сильных российских клубов в еврокубках. Это то, на что уходит больше всего финансовых затрат клуба», — приводит слова Мейры Metaratings.ru.

Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16 и вылетел на стадии 1/8 финала от «Бенфики». После этого петербургский клуб не выходил в плей-офф главного европейского клубного турнира, а лучшим достижением сине-бело-голубых стал выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/meira-uveren-zenit-vernet-imidzh-rossii-v-evrokubkakh-na-eto-ukhodit-bolshe-vsego-finansovykh-zatrat-kluba-229852/
Фернанду Мейра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
И больше, и меньше: как изменится система образования в России
Гостиница «МКМ» загорелась в центре Москвы
Шесть человек погибли при пожаре в доме с отелем в Москве
Путин заявил о выходе России на новый цикл развития экономики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гришин считает, что ЦСКА нет смысла брать форварда хуже Чалова

Чорлука: «Болельщикам «Локомотива» сейчас непросто»